Не знающий промаха: зачем якутский снайпер сутки лежал среди трупов

РИА Новости/Александр Фридлянский Зачем якутский стрелок сутки лежал на поле среди мертвецов? Как охотники из дальнего края попали на фронт и какие подвиги совершили? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.