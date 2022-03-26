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Великобритания мешает России заменить утраченные на Украине беспилотники: введены санкции против оборонной компании «Кронштадт»

Великобритания мешает России заменить утраченные на Украине беспилотники: введены санкции против оборонной компании «Кронштадт»

Великобритания ввела санкции против российской оборонной компании «Кронштадт», которая является основным производителем дронов «Орион» и других беспилотников, о чём сообщило Министерство обороны.

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