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Царьград

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The Telegraph: WTA может потерять $23 млн к 2026 году

The Telegraph: WTA может потерять $23 млн к 2026 году

Женская теннисная ассоциация (WTA) рискует финансовыми потерями к 2027 году, с возможностью убытков на $23 млн в 2026 году, из-за расторжения контракта в Саудовской Аравии.

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