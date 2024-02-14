Студенты университета транспорта на Образцова победили в «Московской лыжне»

Команда Российского университета транспорта из Марьиной рощи заняла первое место в командном зачёте в спортивно-массовом мероприятии Московской федерации профсоюзов «Московская лыжня», которое состоялось 3 февраля в Олимпийском учебно-спортивном центре МФП «Планерная».
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