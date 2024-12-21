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24-летний племянник главы ингушской диаспоры обещает "пустить на фарш" семью обычного мужика из Тюмени

24-летний племянник главы ингушской диаспоры обещает "пустить на фарш" семью обычного мужика из Тюмени

Avia.pro - СМИ "Пустить на фарш" по-кавказски Когда кажется, что видели всё, жизнь подкидывает очередной сюжет, достойный киносценария — с угрозами, высокими покровителями и детективным ожиданием, чем закончится дело.

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Комментарии
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Н
Николай
Диаспоры - ОПГ и ТОЧКА!!!
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6 час.
СП
Сергей Потемкин
А ты  ? Ты же есть
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6 час.
АК
Алекс Кузь
Сколько же всего диаспор, если в каждой деревне живут эти беглецы из своих аулов и кишлаков. Чего они с кавказа припёрлась на русскую землю. Здесь снега и персики не растут.
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5 мин.

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