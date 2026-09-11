Т2 запустил реальную сеть 5G в России

T2, российский оператор мобильной связи, запустил 5G в 7 городах-миллионниках страны. Компания развернула первую настоящую сеть пятого поколения в России в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Красноярске.
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