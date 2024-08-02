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Военное обозрение

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Южная Корея как важный фактор политики в Центральной Евразии или о том, что не всегда надо делить мир на черное и белое

Южная Корея как важный фактор политики в Центральной Евразии или о том, что не всегда надо делить мир на черное и белое

Специфика экономической модели Южной Кореи может открыть двери для весьма интересных комбинаций. Но тут требуется смена образа мышления.

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