Курский Сталинград — Фюрера умоляют отдать приказ на отход, но он непреклонен: Карта специальной военной операции на Украине на 8 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ Курской области ситуация стремительно приближается к тому, что журналисты уже окрестили «Курским Сталинградом».