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Бизнес журнал. Урал

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Перевозчик потребовал признать банкротом Ключевский завод ферросплавов

Перевозчик потребовал признать банкротом Ключевский завод ферросплавов

Сумма требований превышает 14,4 млн рублей.Компания «С. А. В. Транс» из Смоленской области обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании банкротом АО «Ключевский завод ферросплавов».

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