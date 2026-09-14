Перевозчик потребовал признать банкротом Ключевский завод ферросплавов

Сумма требований превышает 14,4 млн рублей.Компания «С. А. В. Транс» из Смоленской области обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании банкротом АО «Ключевский завод ферросплавов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Суд смягчил приго...
- ЮВ Уральский политол...
- АМ Уральский политол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым