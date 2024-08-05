СберМобайл запустил первую рекламную кампанию 360°

Виртуальный оператор связи СберМобайл объявил о старте первой в истории бренда рекламной кампании, которая подчеркивает преимущества оператора и экосистемы Сбера, выстраивает доверительные отношения с пользователями, в том числе в новых регионах присутствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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