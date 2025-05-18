Гериатр Гоял назвал 7 признаков, что вы стареете медленно и красиво

У всех людей жизнь так или иначе меняется с возрастом. Однако если одни даже на пенсии продолжают быть активными, то другие уже после тридцати постоянно жалуются на боль в коленях и не хотят лишний раз выходить из дома.
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