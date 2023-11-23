Авто пустили по трем путепроводам в Новосибирске

В мэрии Новосибирска сообщили, что на объектах дорожники демонтировали старое покрытие, уложили выравнивающий слой из цементобетона, асфальт, заменили старые деформационные швы, устроили гидроизоляцию и установили барьерное ограждение.
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