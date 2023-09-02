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Игорь Григоренко стал советником гендиректора «Лады». Он будет курировать детский хоккей и связь с ЦСК ВВС

«Игорь Григоренко в особом представлении не нуждается. Это наш воспитанник, в прошлом известный игрок.

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