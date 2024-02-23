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Закон, порядок, государство

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В День защитника Отечества полицейские при участии общественного совета провели «Урок мужества» для школьников и студентов Республики Саха (Якутия)

Сегодня в День защитника Отечества сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) приняли участие в «Уроке мужества».

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