Жителей Петрозаводска приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Добрый шкаф»

В четверг, 24 октября в Петрозаводске пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф». Комплексный центр социального обслуживания населения проведет сбор мужской, женской, детской одежды и обуви, а также предметов первой необходимости и прочей домашней утвари для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
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