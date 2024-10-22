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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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  • Россиянин
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Жителей Петрозаводска приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Добрый шкаф»

В четверг, 24 октября в Петрозаводске пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф». Комплексный центр социального обслуживания населения проведет сбор мужской, женской, детской одежды и обуви, а также предметов первой необходимости и прочей домашней утвари для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

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