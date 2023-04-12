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Самые простые и вкусные лепешки из картошки: когда холодильник уже практически пуст

Сегодня я готовлю лепешки из картошки… Это самый простейший рецепт!!! Я знаю много подробных рецептов (и не только этих лепёшек), и начинаю их применять уже тогда, когда проведена «ревизия» в холодильнике — и там уже, почти ничего не осталось.

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