ФФОМС: лечение кариеса и удаление зубов доступны россиянам по ОМС

Лечение кариеса, удаление зубов и первичный стоматологический осмотр доступны россиянам по ОМС. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
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