Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Вернуть утерянное доверие", - Вучич вознамерился доказать НАТО свою лояльность.

"Вернуть утерянное доверие", - Вучич вознамерился доказать НАТО свою лояльность.

Politiki.net Ох уж эта многовекторность, ох уж эти европоклонники во власти, - ради того, чтобы продержаться в своем кресле как можно дольше, они готовы на все и на союз с "нечистым" и на союз с НАТО - "как будто в НАТО есть покой".

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Получается по-Гоголю: &quot;Один почтмейсер -- человек, да и то, если разобраться -- порядочная свинья&quot;.
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