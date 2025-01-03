На улицах Челябинска снег убирают 255 единиц техники и 519 рабочих

В Челябинске дорожники круглосуточно ведут уборку снега и очищение дорог и тротуаров от наледи. Для этого днем 3 января на улицы выведено 255 единиц техники и 519 рабочих, рассказал мэр города Алексей Лошкин.
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