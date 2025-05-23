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«Это опасное будущее». Трамп захотел отправить в космос новейшее оружие против России и Китая. Чем Москва и Пекин на это ответят?

Масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»), очевидно, нацелен против России и Китая, но его эффективность может оказаться под вопросом.

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