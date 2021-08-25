Мировое обозрение

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Промпроизводство в России в июле выросло на 6,8%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в июле 2021 года вырос на 6,8% по сравнению с июлем прошлого года, за январь - июль - на 4,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

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