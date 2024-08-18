Российские туристы застряли в аэропорту Хургады

Туристы сообщили SHOT, что самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь из аэропорта Хургады в московский Шереметьево еще вчера, в 17:00.
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