Александр Ролик: В основе достигнутых результатов выстроенное слаженное взаимодействие всех ветвей власти и диалог с жителями

Отчёт Губернатора Приморского края Олега Кожемяко о социально-экономическом развитии Приморья, представленный им Законодательному Собранию, затрагивает именно те направления, которые больше всего волнуют людей, живущих в нашем крае.
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