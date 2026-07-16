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Регионы России

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OpenAI представила GPT-Red — модель для автоматизированного тестирования безопасности языковых моделей

OpenAI представила GPT-Red — модель для автоматизированного тестирования безопасности языковых моделей

GPT-Red использует методику состязательного самообучения с подкреплением (reinforcement learning) в режиме self-play, где атакующая модель и множество защитных моделей постоянно соревнуются, совершенствуя свою эффективность.

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