Собянин: В следующем году в Москве появится пять новых причалов

Развитие регулярного речного электротранспорта в Москве будет продолжено Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в следующем году в Москве появятся 10 новых электросудов и пять причалов.
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