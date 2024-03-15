На Западе открыто заговорили о войне с Россией, и это наводит на мысль, что ядерное сдерживание недостаточно эффективно выполняет свою роль.
Кто должен быть первой целью российских ядерных ударов
Комментарии
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Леонид Руси
Почему? Если мы предупредим Пндосию, что по ней бить не будем, то им то зачем начинать? Уничтожим Гейропу водолодными бомбами... чтобы архитерктура осталось...
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19 час.
Наиль Бакиров
Необходимо вывести из стоя спутники GPS , в первую очередь , без них вся техника НАТО , как слепые котята . А наши ракеты летают по ГЛОНАСС . Даёшь «пролив им. И. В. Сталина» !!!
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18 час.
Наиль Бакиров
Убивает всё живое , оставляя материальные ценности не "водолодная" бомба , а нейтронная !!!
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18 час.
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