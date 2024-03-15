Кто должен быть первой целью российских ядерных ударов

Леонид Руси Почему? Если мы предупредим Пндосию, что по ней бить не будем, то им то зачем начинать? Уничтожим Гейропу водолодными бомбами... чтобы архитерктура осталось...

Наиль Бакиров Необходимо вывести из стоя спутники GPS , в первую очередь , без них вся техника НАТО , как слепые котята . А наши ракеты летают по ГЛОНАСС . Даёшь «пролив им. И. В. Сталина» !!!