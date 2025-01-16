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Путин поручил кабмину и ЦБ до 15 июля создать семейный инструмент сбережений

Путин поручил кабмину и ЦБ до 15 июля создать семейный инструмент сбережений

Президент России поручил создать семейный инструмент сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до 1 млн рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения.

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