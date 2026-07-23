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Цены на газ в Европе 23 июля превысили 750 долларов за 1 000 кубометров

Цены на газ в Европе 23 июля превысили 750 долларов за 1 000 кубометров

Страны Европы вновь наблюдают рост цен на газ в связи с обострением ситуации на Ближнем востоке. В ходе торгов 23 июля стоимость 1 000 кубометров топлива на нидерландском хабе TTF поднималась до 756 долларов.

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