Цены на газ в Европе 23 июля превысили 750 долларов за 1 000 кубометров

Страны Европы вновь наблюдают рост цен на газ в связи с обострением ситуации на Ближнем востоке. В ходе торгов 23 июля стоимость 1 000 кубометров топлива на нидерландском хабе TTF поднималась до 756 долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии