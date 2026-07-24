Грядет эскалация: Иран отверг новое предложение Трампа о прекращении огня

Тегеран отверг переданное через Ирак предложение Трампа о прекращении огня, пишет NYT. Власти Ирана заявили, что не готовы к временным договоренностям, пока остается нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии