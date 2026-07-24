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Порядок, государство

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Грядет эскалация: Иран отверг новое предложение Трампа о прекращении огня

Грядет эскалация: Иран отверг новое предложение Трампа о прекращении огня

Тегеран отверг переданное через Ирак предложение Трампа о прекращении огня, пишет NYT. Власти Ирана заявили, что не готовы к временным договоренностям, пока остается нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом.

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