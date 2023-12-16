Четвертого ученого РАН арестовали по делу о госизмене

Суд в Томске отправил под стражу сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук по обвинению в государственной измене, сообщило издание SVTV.
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