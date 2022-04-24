Штутгарт (WTA). Финал. Швентек сыграет с Соболенко

Ига Швентек сыграет с Ариной Соболенко в финале турнира в Штутгарте. Сетка здесь. Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия 18 – 24 апреля 2022 WTA 500 Призовой фонд – 611 210 евро Крытые корты, грунт Финал Ига Швентек (Польша)  Арина Соболенко (Беларусь) Дата проведения 24 апреля, 14.

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