Любовь Успенская прокомментировала суд с Филиппом Киркоровым: «Я всех прощаю»

Певица Любовь Успенская прокомментировала конфликт с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Как известно, в прошлом звезды были близкими друзьями, даже вместе записывали песню и снимались в клипе, но однажды между ними пробежала черная кошка.