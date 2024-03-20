Любовь Успенская прокомментировала суд с Филиппом Киркоровым: «Я всех прощаю»

Певица Любовь Успенская прокомментировала конфликт с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Как известно, в прошлом звезды были близкими друзьями, даже вместе записывали песню и снимались в клипе, но однажды между ними пробежала черная кошка.
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