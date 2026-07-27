Путин пообещал завершить специальную военную операцию

Президент Путин заявил, что Россия добьется всех целей в рамках специальной военной операции. Ранее он подчеркнул значимость ВМФ на встрече в Санкт-Петербурге, отметив выделение значительных ресурсов для достижения этих целей.
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