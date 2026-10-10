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Регионы России

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Глава Баден-Вюртемберга о нестабильности зависимости экономики Германии от российского газа

Глава Баден-Вюртемберга о нестабильности зависимости экономики Германии от российского газа

Глава правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир в интервью изданию Welt раскрыл причины серьёзных колебаний в экономической модели Германии, которая в течение нескольких десятилетий базировалась на трёх ключевых столпах: дешёвом российском газе, выгодных торговых соглашениях с Китаем и гарантиях безопасности со стороны США.

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