Глава Баден-Вюртемберга о нестабильности зависимости экономики Германии от российского газа

Глава правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир в интервью изданию Welt раскрыл причины серьёзных колебаний в экономической модели Германии, которая в течение нескольких десятилетий базировалась на трёх ключевых столпах: дешёвом российском газе, выгодных торговых соглашениях с Китаем и гарантиях безопасности со стороны США.
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