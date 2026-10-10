Глава Баден-Вюртемберга о нестабильности зависимости экономики Германии от российского газа

Глава правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир в интервью изданию Welt раскрыл причины серьёзных колебаний в экономической модели Германии, которая в течение нескольких десятилетий базировалась на трёх ключевых столпах: дешёвом российском газе, выгодных торговых соглашениях с Китаем и гарантиях безопасности со стороны США.