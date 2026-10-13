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ИА Регнум

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«Кругом тараканы и крысы». В Пентагоне начались чистки украинских лоббистов

«Кругом тараканы и крысы». В Пентагоне начались чистки украинских лоббистов

Пентагон завяз в остром институциональном расколе на фоне кризисов на всех направлениях. / Источник: (с) ИА РегнумОчередной конфликт Дональда Трампа и киевской власти может ускорить перетряску европейского командования США, которое сейчас лишается своих главных аппаратчиков.

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