«Кругом тараканы и крысы». В Пентагоне начались чистки украинских лоббистов

Пентагон завяз в остром институциональном расколе на фоне кризисов на всех направлениях. / Источник: (с) ИА РегнумОчередной конфликт Дональда Трампа и киевской власти может ускорить перетряску европейского командования США, которое сейчас лишается своих главных аппаратчиков.