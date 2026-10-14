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Путин потребовал улучшить составляющие цифровой безопасности России

Путин потребовал улучшить составляющие цифровой безопасности России

Президент России Владимир Путин потребовал улучшить составляющие цифровой безопасности . «С развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы.

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