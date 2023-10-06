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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае возбуждено три уголовных дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов

В ходе проведения 3 этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина 2023» сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали троих граждан, осуществляющих незаконный вылов кеты.

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