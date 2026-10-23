Экономика перестанет быть объектом охлаждения ради борьбы с инфляцией любой ценой Игорь Землянский На фото: премьер-министр РФ Михаил Мишустин (Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Василий Колташов Дмитрий Абзалов В российской системе власти кадровые перестановки — это всегда архитектура, а не просто смена лиц.