Экономика перестанет быть объектом охлаждения ради борьбы с инфляцией любой ценой Игорь Землянский На фото: премьер-министр РФ Михаил Мишустин (Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Василий Колташов Дмитрий Абзалов В российской системе власти кадровые перестановки — это всегда архитектура, а не просто смена лиц.
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Сислибы окончательно залезли на броневик.
"Пластмассовый мир победил"
Для упрощения согласований добавили ещё кучу бездельников в согласовательные сети? И никого оттуда не убрали?(( Вот ты сам недалекий? Или про окружающих так думаешь?((