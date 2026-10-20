Заболеваемость гриппом в России продолжает увеличиваться, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, свыше 635 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 зарегистрировано в стране на 42-й неделе текущего года.
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