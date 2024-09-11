Академик РАО Черниговская: сохранить мир поможет развитие альтруизма

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик Российской академии образования (РАО), заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская заявила, что для сохранения мира надо развивать альтруизм, примеры которого можно видеть и у животных.
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