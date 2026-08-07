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Татар-информ

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Рамиля Аблязова: Фестиваль «Кичке уен» объединяет разные национальности

Рамиля Аблязова: Фестиваль «Кичке уен» объединяет разные национальности

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Проводимый в Кайбицком районе Татарстана этнофестиваль «Кичке уен» («Вечерняя игра») является одним из основных республиканских мероприятий, способствующих укреплению дружбы разных народов и доводящих представление о традициях до подрастающего поколения.

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