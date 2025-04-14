Украинский агент Окрушко для взрыва на Куйбышевском НПЗ пошел туда работать

Задержанный ФСБ РФ в Самарской области украинский агент по фамилии Окрушко рассказал, что для совершения взрыва на трансформаторной подстанции на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе он устроился туда работать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии