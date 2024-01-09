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Что делать если "добрые" соседи засунули в замок спички или жвачку

Что делать если "добрые" соседи засунули в замок спички или жвачку

Даже в самой крепкой и продуманной двери уязвимым местом является скважина замка. Люди которые плохо относятся к владельцу двери, либо хулиганы которые хотят сделать шалость могут просунуть в личинку замка жвачку, либо спички, что в конечном счете затруднит попадание в жилище.

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