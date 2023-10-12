Украинский беспилотник уничтожил два дома — погибли три человека

Ночью на окраине Белгорода взорвался украинский беспилотник. Уничтожено два жилых дома, погибли мужчина, женщина и маленький ребенок, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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