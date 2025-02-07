Зеленскому крышка: СВР предупредила, что НАТО, то есть Вашингтон и Брюссель, намерены его дискредитировать и поменять на нескомпрометированную фигуру, пока не рухнула Украина, рассчитывая сохранить её остатки в качестве антироссийского плацдарма.