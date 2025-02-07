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Бежать некуда, это конец. СВР предупредила о приговоре Зеленскому В мире

Бежать некуда, это конец. СВР предупредила о приговоре Зеленскому В мире

Зеленскому крышка: СВР предупредила, что НАТО, то есть Вашингтон и Брюссель, намерены его дискредитировать и поменять на нескомпрометированную фигуру, пока не рухнула Украина, рассчитывая сохранить её остатки в качестве антироссийского плацдарма.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Хорошая психическая атака. Дозу зеле придётся увеличить. Бункер поглубже выкопать (ну, выкопали же они Чёрное море). А судить его должны в России. Со всеми вытекающими последствиями.
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