Зеленскому крышка: СВР предупредила, что НАТО, то есть Вашингтон и Брюссель, намерены его дискредитировать и поменять на нескомпрометированную фигуру, пока не рухнула Украина, рассчитывая сохранить её остатки в качестве антироссийского плацдарма.
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