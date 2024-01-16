Памятка желающим обязательно отдать часть территории бывшей УССР

Семен Семеныч

Перевоспитание через расстрел идейных. И не надо этого стесняться. Много Азовцев перевоспиталось, после того как их обменяли на наших? До тех пор пока наши с вами либералы будут мешать возвращению смертной казни, ничего не изменится. Пока не примут Новый Уголовный Кодекс. Где будет четко прописано, что за конкретное преступление полагается конкретное наказание. А за совершение нескольких преступлений одним лицом ему полагается несколько уголовных дел (не объединенных в одно). А срок должен быть назначен путем сложения сроков за каждое преступление в отдельности. Не должно быть никаких эпизодов преступлений. Совершил Иванов убийство в Москве, а потом убийство в Самаре. Так вот это два разных уголовных дела. Отдельно расследованных и отдельно осужденный по ним.