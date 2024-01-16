Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Памятка желающим обязательно отдать часть территории бывшей УССР

Памятка желающим обязательно отдать часть территории бывшей УССР

И всё-таки, что нам с украиной делать? Виктор Анисимов Давайте говорить откровенно, без ненужной стыдливости и ложной "заботе о благе Российского государства и нашего народа".

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Комментарии
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Наиль Бакиров
Элементарно , Ватсон... На территории новых областей временно ввести смертную казнь за любой саботаж !!! Хохлы , они на словах пантовиты , а на деле сыкуны , парочку на виселицу , с показом по ТВ и сразу &quot;не братья&quot; начнут лизать #опы , чтобы выжить (ну или свалить)
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3 час.
Семен Семеныч
Перевоспитание через расстрел идейных. И не надо этого стесняться. Много Азовцев перевоспиталось, после того как их обменяли на наших? До тех пор пока наши с вами либералы будут мешать возвращению смертной казни, ничего не изменится. Пока не примут Новый Уголовный Кодекс. Где будет четко прописано, что за конкретное преступление полагается конкретное наказание. А за совершение нескольких преступлений одним лицом ему полагается несколько уголовных дел (не объединенных в одно). А срок должен быть назначен путем сложения сроков за каждое преступление в отдельности. Не должно быть никаких эпизодов преступлений. Совершил Иванов убийство в Москве, а потом убийство в Самаре. Так вот это два разных уголовных дела. Отдельно расследованных и отдельно осужденный по ним.
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3 час.
ч
чвсатпкьл
(Ведь по мнению большинства украинцев, именно за это и &quot;стоял майдан&quot;.) чепуха беспробудная, майдан осенью 2013 года начинался как мирный  протест против коррумпированных политиков и власти. Это уже потом ближе к новому году и весне его раскрутили западные спецслужбы с использованием националистического экстремистского движения на Украине к свержению законного правительства в Киеве и установления марионеточного прозападного антинародного режима с упором для борьбы с Россией и с русскоязычными украинцами.
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2 час.

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