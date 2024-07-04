Михаил Жванецкий - о том, что такое настоящее одиночество

Одиночество - это когда жизнь полна людей, а душой зацепиться не за кого. Об этом в свое время рассказал Михаил Жванецкий, который был не только величайшим мэтром иронии, писателем-сатириком, но и тонким философом, мудрецом.
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