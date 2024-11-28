Девальвация рубля выгодна для сырьевых компаний

Девальвация рубля происходит сразу из-за нескольких факторов. В первую очередь, это недостаточный приток иностранной валюты от экспорта из-за его сокращения под воздействием санкций и снижения цен на нефть.
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