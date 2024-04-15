Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китайские военные готовы укреплять связи с ВС Индонезии: официальный представитель Минобороны КНР

Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ - Китайские военные готовы сотрудничать с вооруженными силами Индонезии для дальнейшего укрепления стратегического взаимного доверия, расширения прагматичного сотрудничества и поднятия отношений между ними на качественно новый уровень, заявил в пятницу представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх