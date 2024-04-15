Китайские военные готовы укреплять связи с ВС Индонезии: официальный представитель Минобороны КНР

Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ - Китайские военные готовы сотрудничать с вооруженными силами Индонезии для дальнейшего укрепления стратегического взаимного доверия, расширения прагматичного сотрудничества и поднятия отношений между ними на качественно новый уровень, заявил в пятницу представитель Министерства обороны КНР У Цянь.