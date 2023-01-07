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18-летняя Носкова вышла в финал в Аделаиде: прошла квалификацию, в двух матчах отыграла матчболы, победила двух соперниц из топ-10

102-я ракетка мира Линда Носкова обыграла №2 Онс Жабер в полуфинале турнира в Аделаиде – 6:3, 1:6, 6:3.

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